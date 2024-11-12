Зеленскому посоветовали искать себе убежище из-за грядущей капитуляции

Владимиру Зеленскому лучше начинать поиски убежища для себя уже сейчас, поскольку Европа всё сильнее утопает в собственных проблемах, не очень радужно и положение в США. Данные обстоятельства явно демонстрируют, что украинских конфликт продвигает к своему логическому финалу. Таким мнением поделился турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.

«Трамп вступает в должность в январе 2025 года, поэтому не стоит ожидать шагов по Украине в уходящем году. Но, принимая во внимание увязание тяжеловесов в Европе, а именно, Германии, Италии и Франции в своих проблемах, можно сказать, что украинская война уже близится к завершению, Зеленский уже может начинать искать страну для себя», — заявил аналитик в беседе с РИА «Новости».