Зеленскому посоветовали искать себе убежище из-за грядущей капитуляции
Аналитик Эрчин: Зеленский уже может начинать искать себе убежище
Владимиру Зеленскому лучше начинать поиски убежища для себя уже сейчас, поскольку Европа всё сильнее утопает в собственных проблемах, не очень радужно и положение в США. Данные обстоятельства явно демонстрируют, что украинских конфликт продвигает к своему логическому финалу. Таким мнением поделился турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.
«Трамп вступает в должность в январе 2025 года, поэтому не стоит ожидать шагов по Украине в уходящем году. Но, принимая во внимание увязание тяжеловесов в Европе, а именно, Германии, Италии и Франции в своих проблемах, можно сказать, что украинская война уже близится к завершению, Зеленский уже может начинать искать страну для себя», — заявил аналитик в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru делился мнением эксперта, который заявил, что победа республиканца может заставить Киев отказаться от русофобской риторики. Он подчеркнул, что призывы к мирным переговорам с Россией украинские политики делают из чувства самосохранения, потому что после избрания Трампа ситуация изменилась не в их пользу.
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