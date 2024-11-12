В Сквере пограничников в Луганске открыли бюст герою СССР Кузьме Гребеннику

В Луганском Сквере пограничников открыли памятник-бюст Герою Советского Союза, Гвардии Генерал-лейтенанту Кузьме Гребеннику. На торжественной церемонии присутствовали зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, а также представители различных министерств и ведомств республики и другие почетные гости.

«Для меня особая честь участвовать в открытии памятника Кузьме Евдокимовичу, потому что примерно в те же годы, в 1928 году, Кузьма Евдокимович служил в пограничных войсках на Черноморском побережье, неподалеку от него в Закавказском погранотряде мой дед возглавлял одну из погранзастав. Не знаю доводилось ли в жизни встречаться, но для меня особая честь участвовать сегодня в открытии памятника Кузьме Евдокимовичу», — проинзнёс на церемонии Сергей Кириенко.

Автором памятника является скульптор Виктор Мосиелев, а его установка осуществлена Российским военно-историческим обществом в рамках Национального проекта «Культура» .

«Наша молодежь должна черпать вдохновение из жизни таких выдающихся земляков, как Кузьма Евдокимович. Я выражаю благодарность Российскому военно-историческому обществу и администрации президента за увековечение памяти этого человека. Мы гордимся тем, что памятник установлен на его Родине — в Луганской Народной Республике», — добавил Леонид Пасечник.

Кузьма Гребенник родился в поселке Брянский рудник Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Он был призван в Красную Армию и к началу Великой Отечественной войны имел значительный боевой опыт, участвуя в нескольких наступательных операциях. За проявленное мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза.