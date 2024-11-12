Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости ковидом
Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 16 процентов
В России за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 16%. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
В стране было зарегистрировано около 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Наиболее распространенными остаются варианты потомка штамма «пирола» JN.1 и его сублинии.
Роспотребнадзор также продолжает следить за новым вариантом COVID-19 — XEC, всего с момента его обнаружения зафиксировано 33 случая.
В сентябре ведомство сообщало о резком увеличении числа обходящих иммунитет вариантов коронавируса. За несколько недель в России удельный вес штаммов KP.3 и LB.1, относящихся к сублинии FLiRT, более чем удвоился.
Life.ru