Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 08:02

Роспотребнадзор фиксирует снижение заболеваемости ковидом

Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась на 16 процентов

В России за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 16%. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В стране было зарегистрировано около 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Наиболее распространенными остаются варианты потомка штамма «пирола» JN.1 и его сублинии.

Роспотребнадзор также продолжает следить за новым вариантом COVID-19 — XEC, всего с момента его обнаружения зафиксировано 33 случая.

Какие симптомы у новых штаммов коронавируса
Какие симптомы у новых штаммов коронавируса

В сентябре ведомство сообщало о резком увеличении числа обходящих иммунитет вариантов коронавируса. За несколько недель в России удельный вес штаммов KP.3 и LB.1, относящихся к сублинии FLiRT, более чем удвоился.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Здоровье
  • Коронавирус
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar