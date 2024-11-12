Финны открестились от плана по «финляндизации» Украины
Глава МИДа Финляндии Валтонен выступила против «финляндизации» Украины
День независимости Украины отметили в Хельсинки. Обложка © EPA /TIMO KORHONEN
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила агентству Reuters, что «финляндизация» Украины не приведёт к разрешению конфликта.
«Это определённо не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, это не первая альтернатива», — указала женщина-дипломат.
Валтонен считает, что принуждение Киева к принятию условий против его воли может привести к разрушению международной системы
«Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США начнут вести переговоры, игнорируя Украину», — добавила министр.
Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал с генсеком НАТО Марком Рютте идею «финляндизации» Украины. А до этого, в середние октября, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили «план победы» Владимира Зеленского без самого Зеленского. Встреча политиков состоялась в Берлине, а самого автора на ней не было.