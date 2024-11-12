Финны открестились от плана по «финляндизации» Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила агентству Reuters, что «финляндизация» Украины не приведёт к разрешению конфликта.

«Это определённо не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, это не первая альтернатива», — указала женщина-дипломат.

Валтонен считает, что принуждение Киева к принятию условий против его воли может привести к разрушению международной системы

«Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США начнут вести переговоры, игнорируя Украину», — добавила министр.