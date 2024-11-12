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12 ноября, 08:28

Финны открестились от плана по «финляндизации» Украины

Глава МИДа Финляндии Валтонен выступила против «финляндизации» Украины

День независимости Украины отметили в Хельсинки. Обложка © EPA /TIMO KORHONEN

День независимости Украины отметили в Хельсинки. Обложка © EPA /TIMO KORHONEN

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила агентству Reuters, что «финляндизация» Украины не приведёт к разрешению конфликта.

«Это определённо не то, что я бы навязывала Украине. Безусловно, это не первая альтернатива», — указала женщина-дипломат.

Валтонен считает, что принуждение Киева к принятию условий против его воли может привести к разрушению международной системы

«Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США начнут вести переговоры, игнорируя Украину», — добавила министр.

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Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц обсуждал с генсеком НАТО Марком Рютте идею «финляндизации» Украины. А до этого, в середние октября, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Британии Кир Стармер и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили «план победы» Владимира Зеленского без самого Зеленского. Встреча политиков состоялась в Берлине, а самого автора на ней не было.

Марина Фещенко
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