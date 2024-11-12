На Украине выдали зловещий «‎План Б» на случай плохих вестей из США

Если Украина лишится внешнего финансирования, Киев откажется от расходов на гражданскую часть. Об этом в интервью украинскому изданию заявила депутат Верховной рады Нина Южанина.

«Я думаю, что есть «План Б», абсолютно точно: остановить все выплаты, кроме военных», — сказала она, отвечая на вопрос о дальнейших действиях властей в случае прекращения поддержки извне.

Нардеп также отметила, что по имеющемуся плану гражданские расходы покрываются за счет финансовой поддержки Запада. Если же там откажутся выказывать помощь, правительство вынужденно откажется от этих трат.