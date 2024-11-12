Жители Чехии рассказали, как им жилось при социализме

Каждый шестой житель Чехии заявил, что при социализме в стране жилось намного лучше. За пять лет число граждан с таким мнением увеличилось на 4 процента. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Центра по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.

«Примерно каждый шестой (16%) гражданин Чехии полагает, что при социализме людям в стране жилось лучше. <…> При этом количество сторонников нынешней системы власти за тот же период уменьшилось на 6% и составляет 43%», — говорится в документе.

Помимо этого была дана оценка политической системе в стране при коммунистах. Например, 20 процентов опрошенных считают её положительной, а 51 процент оценил негативно. Исследование проводили с 10 июня по 31 августа, в нём приняла участие одна тысяча человек.