Крупнейший производитель молока в России повысил цены

Крупнейший в России производитель питьевого молока «Вимм-билль-данн» поднял отпускные цены на молоко для торговых сетей на 3,4%, разослав ретейлерам информационное письмо. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

«Вимм-билль-данн» в письме объясняет повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов», — говорится в сообщении производителя для ретейлеров.

Среди внешних факторов в компании назвали «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов объяснил, что стоимость молочной продукции также растёт из-за увеличения себестоимости — с начала 2024 года она выросла на 10%, а за два года — более чем на 24%.

«На себестоимость влияют повышение затрат на зарплаты, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и прочие расходы. Также важным фактором стал рост ключевой ставки Центробанка и подорожание кредитов», — поделился Белов.

Тем временем спрос на молочную продукцию опережает темпы роста её производства в последние два года: потребление молока в 2024-м вырастет примерно на 5%, а объёмы его производства — всего на 2%. Сдерживанию роста стоимости продукции может помешать увеличение производства в РФ. В прошлом году в стране произвели 33,8 миллиона тонн сырого молока, а с января по сентябрь 2024 года показатель вырос еще на 0,7%.