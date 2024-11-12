Крупнейший производитель молока в России повысил цены
Производитель питьевого молока «Вимм-билль-данн» повысил цены в России на 3,4%
Крупнейший в России производитель питьевого молока «Вимм-билль-данн» поднял отпускные цены на молоко для торговых сетей на 3,4%, разослав ретейлерам информационное письмо. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
«Вимм-билль-данн» в письме объясняет повышение ускоряющейся динамикой роста цен на сырое молоко «под влиянием внешних факторов», — говорится в сообщении производителя для ретейлеров.
Среди внешних факторов в компании назвали «рекордный уровень» оптовых цен и повышенный спрос на жировую составляющую молока для производства масла.
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артём Белов объяснил, что стоимость молочной продукции также растёт из-за увеличения себестоимости — с начала 2024 года она выросла на 10%, а за два года — более чем на 24%.
«На себестоимость влияют повышение затрат на зарплаты, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и прочие расходы. Также важным фактором стал рост ключевой ставки Центробанка и подорожание кредитов», — поделился Белов.
Тем временем спрос на молочную продукцию опережает темпы роста её производства в последние два года: потребление молока в 2024-м вырастет примерно на 5%, а объёмы его производства — всего на 2%. Сдерживанию роста стоимости продукции может помешать увеличение производства в РФ. В прошлом году в стране произвели 33,8 миллиона тонн сырого молока, а с января по сентябрь 2024 года показатель вырос еще на 0,7%.
Ранее Life.ru рассказал, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали замедляться. Стабилизация оптовых и розничных цен на продукт должна произойти в текущем году. За последний месяц закупочные цены на базовые, самые доступные позиции масла увеличились в среднем на 2,9%, тогда как месяцем ранее рост превысил 8%.