Россиянам объяснили, как отсудить у застройщика миллионы за косые полы и окна

Долгожданное завершение строительства новой квартиры для дольщиков, безусловно, большая радость. Однако порой она может обернуться головной болью, например, если застройщик сделал внутри помещения некачественный ремонт. Как отстаивать свои права в таком случае, объяснили эксперты в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам директора экспертной компании Павла Киреева, некоторые изъяны не видны обывательскому глазу. Это могут быть неровности стен и полов, отслоение штукатурного слоя, пустоты под плиткой, неисправность розеток и другое. Для того, чтобы ничего не пропустить и заставить застройщика исправить свои косяки, следует нанимать на приёмку квартиры профессионала.

«Все неисправности нужно заносить в специальный Акт несоответствия. Его составляет застройщик. После этого у организации есть 60 дней, чтобы всё исправить», — пояснил эксперт.

Однако если какие-то оплошности всё-таки ускользнули из внимания во время приёмки, согласно закону, собственник вправе потребовать исправить недочёты в течение пяти лет с момента передачи новой квартиры и двух лет, если жильё куплено с рук.

«В течение указанного периода времени любые недостатки, которые возникли, они могут и должны быть устранены. Ну а одним из вариантов, который мы рассматриваем — это в том числе возмещена компенсации на стоимость их устранения», — рассказал адвокат Владимир Малыхин.

Чтобы получить компенсацию, первым делом необходимо составить претензию с фото и видео доказательствами. Документы надо отправить застройщику в офис заказным письмом с уведомлением или принести лично. Второй экземпляр должен оставаться на руках у собственника квартиры. Срок рассмотрения претензии — до 30 дней. Если же застройщик не отвечает, нужно обращаться в суд. Шансы выиграть дело и получить деньги довольно велики, если все требования грамотно составлены. Однако процесс может затянуться на 1,5 года, и в этот период времени нельзя ничего перестраивать. Но адвокат считает, что ожидание того стоит, ведь ремонт не придётся делать за свой счёт.