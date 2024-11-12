Россиянам объяснили, как отсудить у застройщика миллионы за косые полы и окна
Адвокат Малыхин: Бесплатно устранить дефекты в новой квартире можно через суд
Долгожданное завершение строительства новой квартиры для дольщиков, безусловно, большая радость. Однако порой она может обернуться головной болью, например, если застройщик сделал внутри помещения некачественный ремонт. Как отстаивать свои права в таком случае, объяснили эксперты в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам директора экспертной компании Павла Киреева, некоторые изъяны не видны обывательскому глазу. Это могут быть неровности стен и полов, отслоение штукатурного слоя, пустоты под плиткой, неисправность розеток и другое. Для того, чтобы ничего не пропустить и заставить застройщика исправить свои косяки, следует нанимать на приёмку квартиры профессионала.
«Все неисправности нужно заносить в специальный Акт несоответствия. Его составляет застройщик. После этого у организации есть 60 дней, чтобы всё исправить», — пояснил эксперт.
Однако если какие-то оплошности всё-таки ускользнули из внимания во время приёмки, согласно закону, собственник вправе потребовать исправить недочёты в течение пяти лет с момента передачи новой квартиры и двух лет, если жильё куплено с рук.
«В течение указанного периода времени любые недостатки, которые возникли, они могут и должны быть устранены. Ну а одним из вариантов, который мы рассматриваем — это в том числе возмещена компенсации на стоимость их устранения», — рассказал адвокат Владимир Малыхин.
Чтобы получить компенсацию, первым делом необходимо составить претензию с фото и видео доказательствами. Документы надо отправить застройщику в офис заказным письмом с уведомлением или принести лично. Второй экземпляр должен оставаться на руках у собственника квартиры. Срок рассмотрения претензии — до 30 дней. Если же застройщик не отвечает, нужно обращаться в суд. Шансы выиграть дело и получить деньги довольно велики, если все требования грамотно составлены. Однако процесс может затянуться на 1,5 года, и в этот период времени нельзя ничего перестраивать. Но адвокат считает, что ожидание того стоит, ведь ремонт не придётся делать за свой счёт.
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