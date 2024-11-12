Экономист объяснил, почему в Минфине выступают против долларов и стоит ли покупать облигации

Призыв министра финансов РФ Антона Силуанова отказываться от долларов действительно полезен, потому что традиционные попытки хранить деньги в иностранной валюте теряют свою актуальность. Осталась только психологическая вера в то, что эта самая иностранная валюта служит надёжным убежищем, гарантирующим сохранение денег. Об этом рассказал экономист Михаил Беляев в беседе с Life.ru.

Он отметил, что в настоящее время рубль демонстрирует большую стабильность по отношению к доллару. Хотя он и немного снижается в своих котировках, этот процесс происходит не так стремительно. Эксперт также указал на то, что рублёвые вклады в банках приносят больший доход, поскольку проценты по ним достаточно серьёзные и значительно выше, чем по валютным вкладам в течение ближайшего полугода.

Экономист подчеркнул, что смысл вкладываться в ценные бумаги также есть, однако для этого необходимы более серьёзные знания, чем просто размещение средств в банках, где в настоящее время предлагают достаточно высокие ставки — около 20–21%. Беляев отметил, что вложение в ценные бумаги также подразумевает понимание источников дохода. В отличие от банковского вклада, где клиент знает заранее, на какой срок он располагает деньгами и какой процент будет получен, доход от ценных бумаг формируется из более сложных механизмов, что требует детального анализа и понимания источников прибыли и их последующего роста.

В настоящий момент ценные бумаги федерального займа действительно сравнимы с вкладами в банки, возможно, даже немного более выгодны. Главное слово здесь — «немного», а не «намного» или «в разы», но они действительно сравнимы. Тем не менее для понимания они более сложны. Однако можно довериться слову министра финансов и заняться этим вопросом. Экономист Михаил Беляев.

«Почему Силуанов ратует за эти вложения? Потому что в данном случае они поступают непосредственно в распоряжение Министерства финансов и являются займами государства у населения для дальнейшего распоряжения этими деньгами. В отличие от вложения в банки, когда вы размещаете деньги в банках, они попадают в ресурсную базу банков — и банк уже распоряжается вашими деньгами. Чтобы их привлечь в народное хозяйство, банк должен вложить эти деньги в ценные бумаги, или в долговые обязательства правительства, или в ценные бумаги предприятия, или прокредитовать. Это лишнее звено. А когда речь идёт о государственных долговых обязательствах, Минфин получает деньги напрямую», — добавил эксперт.