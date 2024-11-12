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Регион
12 ноября, 10:49

Школьница извинилась за пляски на надгробиях монахинь и павших воинов в Оренбурге

Родителям девочки, делавшей фото на кладбище в Оренбурге, грозит штраф

Кладбище в Оренбурге. Фото © VK / ОРЕНБУРГ ОЧЕВИДЕЦ

Кладбище в Оренбурге. Фото © VK / ОРЕНБУРГ ОЧЕВИДЕЦ

На родителей несовершеннолетней девочки, которая сделала селфи на фоне захоронений на кладбище в Оренбурге, а затем опубликовала в социальных сетях, составлен административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Оренбургской области.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции выявлены фотографии, на которых рядом с местами захоронения в годы Великой Отечественной войны кладбища на проспекте Победы Оренбурга позирует неизвестная, а также размещена нецензурная надпись», — говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники полиции установили личность неизвестной, сделавшей фотографии. Школьница на кадрах скакала по надгробиям монахинь и павших воинов. Фото она выложила в Сеть, сопроводив матом. Поэтому опознать подростка не стоила труда. Героиней снимков оказалась 15-летняя жительница Оренбургского района. В отношении родителями девочки составлен административный протокол по факту неисполнения обязанностей по содеражнию и воспитанию ребёнка. В данном случае выдаётся предупреждение или же направляется штраф суммой до 500 рублей.

Также в региональном отделении полиции уточнили, что инспекторы по делам несовершеннолетних проведут индивидуально-профилактическую работа с подростком и её родителями.

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А ранее Life.ru рассказал, как две девушки приехали к зданию «Крокус сити холла» в Красногорске и записали видеоролик, на котором одна из них крайне неудачно пошутила, заявив, что они «будут устраивать теракт». Видео заинтересовало СК, который решил устроить шутницам проверку на оправдание терроризма.

Мария Любицкая
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