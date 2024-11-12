Теннисист Медведев получил гадкое прозвище после уничтожения ракетки из-за поражения

Французский журналист Жан Мюллер обрушился с критикой на российского теннисиста Даниила Медведева, который демонстративно сломал ракетку после неудачной игры против соперника из США Тейлора Фрица. Об этом пишет издание We love tennis.

«Понятно, что Медведев устал от слишком долгого сезона и был разочарован тремя двойными ошибками подряд, отдав Фрицу первый сет. Но это не оправдывает поведение избалованного ребёнка», — сказал Мюллер.