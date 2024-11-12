Теннисист Медведев получил гадкое прозвище после уничтожения ракетки из-за поражения
СМИ: Журналист Мюллер назвал «избалованным ребёнком» теннисиста Медведева
Даниил Медведев. Обложка © ТАСС / АР
Французский журналист Жан Мюллер обрушился с критикой на российского теннисиста Даниила Медведева, который демонстративно сломал ракетку после неудачной игры против соперника из США Тейлора Фрица. Об этом пишет издание We love tennis.
«Понятно, что Медведев устал от слишком долгого сезона и был разочарован тремя двойными ошибками подряд, отдав Фрицу первый сет. Но это не оправдывает поведение избалованного ребёнка», — сказал Мюллер.
Напомним, четвёртая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу (6-я ракетка мира) в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу американца. Медведев проиграл первый сет, сделав три двойных ошибки подряд. В перерыве между сетами он разбил ракетку и выкинул её за скамейку.