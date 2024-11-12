Адмирал США выдал «‎козырь» русских, перерезавший путь войску НАТО на Украину

НАТО без колебаний отправил бы собственные войска на Украину, если бы Россия не обладала ядерным оружием. С таким заявлением выступил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, признание которого приводит журнал Military Watch Magazine.

«Я абсолютно убеждён, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали бы их оттуда», — заявил военный на оборонном саммите в Чехии.