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12 ноября, 11:44

Адмирал США выдал «‎козырь» русских, перерезавший путь войску НАТО на Украину

Адмирал Бауэр: Ядерное оружие РФ не даёт НАТО отправить свои войска на Украину

Бронетехника НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бронетехника НАТО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

НАТО без колебаний отправил бы собственные войска на Украину, если бы Россия не обладала ядерным оружием. С таким заявлением выступил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, признание которого приводит журнал Military Watch Magazine.

«Я абсолютно убеждён, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже давно были на Украине и выбивали бы их оттуда», — заявил военный на оборонном саммите в Чехии.

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Ранее Джейк Салливан заявил, что правительство Соединённых Штатов направит оставшийся объём ресурсов Украине до 20 января, когда состоится инаугурация нового лидера. Советник пояснил, что у действующего президента осталось не более 70 дней для того, чтобы убедить Конгресс и будущую администрацию в важности продолжения поддержки Киева.

Мария Любицкая
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