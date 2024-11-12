Глава Readovka Костылёв пришёл в себя, он самостоятельно дышит и принимает пищу
Основатель Readovka Алексей Костылёв. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Издание Readovka опубликовало официальное сообщение по поводу самочувствия своего основателя Алексея Костылёва. Как следует из опубликованного в Telegram-канале заявления, он пришёл в себя несколько дней назад.
«Глава медиахолдинга Readovka пришёл в себя несколько дней назад. Сегодня он находится в ясном сознании под пристальным наблюдением врачей, которые ежедневно корректируют его состояние», — говорится в сообщении.
Представители издания также сообщили, что Алексей начал самостоятельно дышать. Он реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и самостоятельно принимает пищу.
«Для нас это очень хорошие новости! Желаем Алексею скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём его возвращения в строй!» — сообщают представители Readovka.
Напомним, Костылёва в тяжёлом бессознательном состоянии доставили в больницу Смоленской области. С ним произошёл несчастный случай в тот момент, когда он приехал с рабочим визитом в регион в рамках проекта «Многодетные деревни». Костылёву провели операцию и смогли стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в Москву.