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Регион
12 ноября, 12:42

Глава Readovka Костылёв пришёл в себя, он самостоятельно дышит и принимает пищу

Основатель Readovka Алексей Костылёв. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Основатель Readovka Алексей Костылёв. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Издание Readovka опубликовало официальное сообщение по поводу самочувствия своего основателя Алексея Костылёва. Как следует из опубликованного в Telegram-канале заявления, он пришёл в себя несколько дней назад.

«Глава медиахолдинга Readovka пришёл в себя несколько дней назад. Сегодня он находится в ясном сознании под пристальным наблюдением врачей, которые ежедневно корректируют его состояние», — говорится в сообщении.

Представители издания также сообщили, что Алексей начал самостоятельно дышать. Он реагирует на просьбы врачей и близких, жестикулирует и самостоятельно принимает пищу.

«Для нас это очень хорошие новости! Желаем Алексею скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём его возвращения в строй!» — сообщают представители Readovka.

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Напомним, Костылёва в тяжёлом бессознательном состоянии доставили в больницу Смоленской области. С ним произошёл несчастный случай в тот момент, когда он приехал с рабочим визитом в регион в рамках проекта «Многодетные деревни». Костылёву провели операцию и смогли стабилизировать его состояние для последующей транспортировки в Москву.

Наталья Афонина
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