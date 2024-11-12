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12 ноября, 12:01

В Петербурге задержан диверсант, пытавшийся поджечь авиатехнику по заданию Киева

В Санкт-Петербурге задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. По информации наших коллег из «РИА Новостей», он действовал по указанию украинских кураторов. Молодому человеку 20 лет, ранее он работал курьером в местном магазине.

«В поисках лёгкой наживы он сам обратился к украинским спецслужбам с предложением выполнять диверсии на российских объектах ВПК за денежное вознаграждение. В результате ему дали задание поджечь авиатехнику, и он пытался привлечь к этой диверсии двух местных жителей», — сообщил источник агентства.

На юношу заведены уголовные дела по частям 2 статьи 281 (диверсия) и 281.1 (склонение к диверсии) Уголовного кодекса РФ.

Шесть россиян задержаны за диверсии для спецслужб Украины, их мишени – поезда и самолёт
Шесть россиян задержаны за диверсии для спецслужб Украины, их мишени – поезда и самолёт

Ранее Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговоры 12 членам преступной группы за 13 диверсий в Москве и Красноярском крае, а также за подготовку теракта в военной части в Приморье.

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Life.ru

Марина Фещенко
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