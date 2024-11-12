В Петербурге задержан диверсант, пытавшийся поджечь авиатехнику по заданию Киева
В Санкт-Петербурге задержан диверсант, который пытался организовать поджог авиационной техники на одном из предприятий военно-промышленного комплекса. По информации наших коллег из «РИА Новостей», он действовал по указанию украинских кураторов. Молодому человеку 20 лет, ранее он работал курьером в местном магазине.
«В поисках лёгкой наживы он сам обратился к украинским спецслужбам с предложением выполнять диверсии на российских объектах ВПК за денежное вознаграждение. В результате ему дали задание поджечь авиатехнику, и он пытался привлечь к этой диверсии двух местных жителей», — сообщил источник агентства.
На юношу заведены уголовные дела по частям 2 статьи 281 (диверсия) и 281.1 (склонение к диверсии) Уголовного кодекса РФ.
Ранее Второй Восточный окружной военный суд в Чите вынес приговоры 12 членам преступной группы за 13 диверсий в Москве и Красноярском крае, а также за подготовку теракта в военной части в Приморье.
Life.ru