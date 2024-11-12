Губернаторам подсказали ключ к наведению порядка на дорогах по приказу Путина
Автоэксперт Зенкевич: Для сокращения количества ДТП в стране нужно менять дороги
Стране действительно требуется комплексный подход к решению дорожных вопросов и сокращению статистики ДТП в регионах. Важно учитывать, что проблемы создают не водители, которые в России «не самые худшие в мире», а именно организация дорожного процесса. Таким мнением с Life.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич, комментируя недавний приказ президента РФ Владимира Путина российским губернаторам навести порядок на дорогах.
«У нас и так достаточно уже культура вождения высокого уровня благодаря систематическим установкам камер на дороге. А вот качество дорожного покрытия в регионах оставляет местами желать лучшего, поэтому в первую очередь, наверное, надо дороги сделать, по которым можно спокойно ездить. Освещение сделать на перекрёстках и в населённых пунктах лучше, чем есть. Оно, конечно, улучшается, но не так быстро, как хотелось бы», — заявил Зенкевич.
Важно обратить внимание и на то, что президент попросил подойти к решению комплексно. То есть, нужно не только исправить наиболее значимые недочёты, но также проанализировать и устранить провалы в организации дорожного движения, заметил наш собеседник.
А ранее Life.ru писал, что россияне начали массово жаловаться на китайские машины. С понижением температуры воздуха автомобили стали дребезжать, издавать непонятные скрипы и гул. Кроме того, в транспортных средствах нередко сбоит вся система.
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