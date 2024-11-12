Губернаторам подсказали ключ к наведению порядка на дорогах по приказу Путина

Стране действительно требуется комплексный подход к решению дорожных вопросов и сокращению статистики ДТП в регионах. Важно учитывать, что проблемы создают не водители, которые в России «не самые худшие в мире», а именно организация дорожного процесса. Таким мнением с Life.ru поделился автоэксперт Иван Зенкевич, комментируя недавний приказ президента РФ Владимира Путина российским губернаторам навести порядок на дорогах.

«У нас и так достаточно уже культура вождения высокого уровня благодаря систематическим установкам камер на дороге. А вот качество дорожного покрытия в регионах оставляет местами желать лучшего, поэтому в первую очередь, наверное, надо дороги сделать, по которым можно спокойно ездить. Освещение сделать на перекрёстках и в населённых пунктах лучше, чем есть. Оно, конечно, улучшается, но не так быстро, как хотелось бы», — заявил Зенкевич.

Важно обратить внимание и на то, что президент попросил подойти к решению комплексно. То есть, нужно не только исправить наиболее значимые недочёты, но также проанализировать и устранить провалы в организации дорожного движения, заметил наш собеседник.