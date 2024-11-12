Камеры для фиксации нарушений ПДД на дорогах России, отмеченных в навигаторах, в 40% случаев являются всего лишь «обманкой», призванной запугать водителей. Об этом Mash заявили члены Национального автомобильного союза, решившие самостоятельно сверить данные, а затем обратились в МВД с просьбой об удалении дезинформации.

На официальном сайте ГИБДД РФ значится, что во всей стране установлено 50260 камера фиксации нарушений. Примечательно, что МВД называют совершенно иную цифру — около 28 900 рублей. Среди них к стационарным относятся 26 тысяч, ещё 3 передвигаются и 800 являются мобильнами. Их этого следует, что по ктайне мере 20 тысяч камер слежения являются попросту бесполезными в данном расположении.

При этом, уточняется, что набирает популярность так называемый «эффект кенгуру», когда водители резко замедляются перед камерой, а после разгоняются на свободном от контроля участке. В МВД попросили расскзать, где реально располагаются работающие камеры.