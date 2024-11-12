В Госдуме призвали депутатов не пугать общество напряжёнными инициативами

«В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение», — сказал он.