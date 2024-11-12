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Регион
12 ноября, 12:45

В Госдуме призвали депутатов не пугать общество напряжёнными инициативами

Володин: Депуты Госдумы должны вносить меньше пугающих и напряжённых инициатив

В Госдуме призвали вносить меньше инициатив, которые могут напугать и растревожить общество. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Вячеслав Володин.

«В нас столько энергии, но она может быть созидательной, а может быть разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество. Хотелось бы, чтобы эта энергия была созидательной и работала на результат, на развитие нашей страны... потому что это крайне важно, потому что некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение», — сказал он.

Большую роль в данном вопросе играют фракции Госдумы, их руководители и заместители. Работа депутатов сейчас должна стать консолидирующим фактором. Госдуме необходимо укреплять и принимать решения, которые будут направлены исключительно на развитие страны, заявил Володин.

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Ранее Володин заявлял, что все руководители фракций Государственной думы поддержали президента России Владимира Путина и его высказывания в рамках выступления на «Валдае». Они выступили «за» позицию в отношении нового миропорядка. Лидеру РФ также сообщили о поддержке со стороны чиновников. Глава государства поблагодарил за высокую оценку его предложений.

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Life.ru

Наталья Афонина
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