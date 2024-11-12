Число жертв убийцы на внедорожнике в Китае достигло 35, ещё 43 ранены

В результате наезда мужчины на внедорожнике на толпу у спортивного центра вкитайском Чжухае 11 ноября погибли уже 35 человек, ещё 43 остаются в больницах. Об этом говорится в полицейском отчёте о трагедии.

«11 ноября около 19:48 по местному времени водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек», — опубликовал News.cn полицейский отчёт.

Пострадавшие в настоящее время проходят лечение в больнице, их жизни ничего не угрожает. Согласно сведениям СМИ, 62-летний водитель джипа по фамилии Фань был зол из-за результатов раздела имущества после развода. Согласно одной из версий, после тарана он пытался покончить жизнь самоубийством. Стражи порядка задержали водителя, когда он попытался скрыться с места преступления. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, однако у служб безопасности пока нет возможности допросить мужчину — водитель впал в кому.

Последствия наезда автомобиля на пешеходов в Китае. Видео © X / DSWANG95781161 / lawyerben_PRC