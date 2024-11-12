Названы два самых невыгодных месяца для отпуска в 2025 году
Юрист Бабич: Самыми невыгодными месяцами для отпуска являются январь и май
В конце года во многих компаниях традиционно составляют график отпусков на следующий год. В связи с этим перед сотрудниками встаёт главный вопрос: когда выгоднее всего отдохнуть от работы. О нюансах каждого месяца рассказал юрист Олег Бабич.
По словам эксперта, самыми невыгодными месяцами для отпуска являются январь и май. И хотя за счёт большого количества праздничных дней можно значительно продлить отдых, то в деньгах не избежать потерь.
«У вас будет фактических отпускных дней больше, но денег вы получите меньше, поскольку рабочих дней в этом месяце мало», — объяснил Бабич в эфире радио Sputnik.
По той же причине не избежать финансовых потерь в феврале, в марте, в ноябре и в декабре. Поэтому выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где нет никаких праздников. Это апрель, июнь, июль, август, сентябрь и октябрь.
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