Американки после победы Трампа массово запасаются препаратами для абортов

После победы Дональда Трампа на выборах президента США американские женщины стали массово закупать препараты для аборта, опасаясь ограничений доступа к официальному прерыванию беременности. Об этом сообщает The Washington Post .

В публикации также упоминаются сведения от организации Just The Pill, которая зафиксировала рост интереса к соответствующим лекарствам среди незабеременевших женщин. Кроме того, компания Plan C сообщила об увеличении числа пользователей их веб-сайта в 20 раз. Как указала президент Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено, многие люди обеспокоены тем, что при президентстве Трампа доступ к абортам может стать более ограниченным.