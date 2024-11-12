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12 ноября, 14:02

Американки после победы Трампа массово запасаются препаратами для абортов

TWP: После победы Трампа в США вырос спрос на препараты для аборта

После победы Дональда Трампа на выборах президента США американские женщины стали массово закупать препараты для аборта, опасаясь ограничений доступа к официальному прерыванию беременности. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание опирается на информацию от компаний, работающих в области репродуктивного здоровья. В частности, один из крупнейших американских поставщиков таблеток Aid Access сообщил, что в течение суток после объявления о победе республиканца было получено 10 тысяч запросов, что в 17 раз больше обычного.

В публикации также упоминаются сведения от организации Just The Pill, которая зафиксировала рост интереса к соответствующим лекарствам среди незабеременевших женщин. Кроме того, компания Plan C сообщила об увеличении числа пользователей их веб-сайта в 20 раз. Как указала президент Национальной федерации абортов Бриттани Фонтено, многие люди обеспокоены тем, что при президентстве Трампа доступ к абортам может стать более ограниченным.

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Ранее Life.ru сообщал, что сторонницы проигравшей на выборах демократки Камалы Харрис запустили в социальных сетях безумный флешмоб после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Они призывают женщин травить мужскую половину своей семьи. Обезумевшие женщины также считают, что республиканец запретит аборты и будет ущемлять права секс-меньшинств.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan Krava

Александра Мышляева
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