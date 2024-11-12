Россияне будут получать наследство по-новому: кого закон спасёт от кабалы

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, обязывающий нотариусов проверять информацию о прижизненных долгах умершего и уведомлять наследников о непогашенных кредитах и займах. Данное решение поможет сделать процесс наследования более прозрачным и справедливым, объяснил Life.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, комментируя нововведение.

Согласно принятому закону, нотариус должен будет в течение трёх дней с момента открытия наследственного дела отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй для получения информации о кредитной истории наследодателя. А после получения и ознакомления уведомить об этом наследников. Ранее процесс передачи долгов умершего, которые переходят попавшим в завещание и выплачиваются в соответсвии с долей в наследстве, не был законодательно определён. Регулирование данной ситуации на государственном уровне поможет защитить граждан от внезапно свалившейся кредитной кабалы.

«Чтобы закон действительно работал эффективно, необходимо предпринять несколько важных шагов. Во-первых, нужно наладить бесперебойную работу системы электронного взаимодействия между нотариусами, банками и бюро кредитных историй. Во-вторых, проинформировать население об этом нововведении, чтобы граждане знали о своих правах и новых возможностях», — рассказал наш собеседник.

Также важно просто и доступно разъяснить о правах и возможностях граждан, планирующих вступить в наследство. При том, организовать это следует в удобном электронном варианте. В будущем данный закон поспособствуют уменьшению закредитованности населения.

«Закон вступит в силу через год после официального опубликования. Это время необходимо для того, чтобы все участники процесса – нотариусы, банки, бюро кредитных историй – могли подготовиться к работе по новым правилам. Уверен, что этот год будет использован максимально эффективно, чтобы новый механизм заработал четко и слаженно», — подытожил специалист.