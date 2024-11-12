Раскрыт «вклад» Маска в победоносное продвижение наших войск на СВО

Российские военные активно используют в зоне спецоперации спутники компании Starlink, принадлежащие американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом рассказал военкор Александр Коц, слова которого приводит «Военное дело».

«Starlink в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА. Это очень серьёзно подняло наш уровень разведывательный, нашу возможность отслеживать передвижения противника, его планов и так далее», — сказал журналист.

Коц пояснил, что на данный момент российские военнослужащие не имеют аналогичных отечественных технологий, поэтому вынуждены прибегать к зарубежным во время боевых действий на Украине.