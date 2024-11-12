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12 ноября, 13:10

Раскрыт «вклад» Маска в победоносное продвижение наших войск на СВО

Военкор Коц сообщил, что российские войска в зоне СВО используют спутники Маска

Российские военные активно используют в зоне спецоперации спутники компании Starlink, принадлежащие американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом рассказал военкор Александр Коц, слова которого приводит «Военное дело».

«Starlink в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА. Это очень серьёзно подняло наш уровень разведывательный, нашу возможность отслеживать передвижения противника, его планов и так далее», — сказал журналист.

Коц пояснил, что на данный момент российские военнослужащие не имеют аналогичных отечественных технологий, поэтому вынуждены прибегать к зарубежным во время боевых действий на Украине.

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Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) остались без связи и спутникового интернета на Купянском направлении. Наши войска уничтожили несколько терминалов Starlink компании Илона Маска.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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