Раскрыт «вклад» Маска в победоносное продвижение наших войск на СВО
Военкор Коц сообщил, что российские войска в зоне СВО используют спутники Маска
Российские военные активно используют в зоне спецоперации спутники компании Starlink, принадлежащие американскому миллиардеру Илону Маску. Об этом рассказал военкор Александр Коц, слова которого приводит «Военное дело».
«Starlink в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА. Это очень серьёзно подняло наш уровень разведывательный, нашу возможность отслеживать передвижения противника, его планов и так далее», — сказал журналист.
Коц пояснил, что на данный момент российские военнослужащие не имеют аналогичных отечественных технологий, поэтому вынуждены прибегать к зарубежным во время боевых действий на Украине.
Ранее сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) остались без связи и спутникового интернета на Купянском направлении. Наши войска уничтожили несколько терминалов Starlink компании Илона Маска.
ТАСС / Алексей Коновалов