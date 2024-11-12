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Регион
12 ноября, 13:27

«‎Что-то бахает!» Бензовоз взорвался в районе ГРЭС в Симферополе

Бензовоз взорвался в пункте техосмотра в Симферополе, пострадал один человек

В Симферополе вблизи ГРЭС взорвался и загорелся бензовоз на территории центра техосмотра, один человек числится пострадавшим. О случившемся пишет МЧС по региону. Причины ЧП выясняются.

В Симферополе загорелся бензовоз. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

«Поступило сообщение о возгорании на Московское шоссе, 11, территория пункта техосмотра. На месте горит прицеп с бензовозом. Найден 1 пострадавший. Предварительная площадь 30 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Судя по кадрам, над местом ЧП поднимается густой чёрный дым, огонь может перекинуться на другие авто. Очевидцы сообщают, что на территории «что-то бахает».

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров. Сейчас огонь потушен. Пострадавших нет.

Люди выпрыгивали из окон, спасаясь из горящего автобуса на Камчатке
Люди выпрыгивали из окон, спасаясь из горящего автобуса на Камчатке
Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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