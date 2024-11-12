«‎Что-то бахает!» Бензовоз взорвался в районе ГРЭС в Симферополе

В Симферополе вблизи ГРЭС взорвался и загорелся бензовоз на территории центра техосмотра, один человек числится пострадавшим. О случившемся пишет МЧС по региону. Причины ЧП выясняются.

В Симферополе загорелся бензовоз. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

«Поступило сообщение о возгорании на Московское шоссе, 11, территория пункта техосмотра. На месте горит прицеп с бензовозом. Найден 1 пострадавший. Предварительная площадь 30 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

Судя по кадрам, над местом ЧП поднимается густой чёрный дым, огонь может перекинуться на другие авто. Очевидцы сообщают, что на территории «что-то бахает».