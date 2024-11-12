«Что-то бахает!» Бензовоз взорвался в районе ГРЭС в Симферополе
Бензовоз взорвался в пункте техосмотра в Симферополе, пострадал один человек
В Симферополе вблизи ГРЭС взорвался и загорелся бензовоз на территории центра техосмотра, один человек числится пострадавшим. О случившемся пишет МЧС по региону. Причины ЧП выясняются.
В Симферополе загорелся бензовоз. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым
«Поступило сообщение о возгорании на Московское шоссе, 11, территория пункта техосмотра. На месте горит прицеп с бензовозом. Найден 1 пострадавший. Предварительная площадь 30 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
Судя по кадрам, над местом ЧП поднимается густой чёрный дым, огонь может перекинуться на другие авто. Очевидцы сообщают, что на территории «что-то бахает».
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, после удара БПЛА загорелся один из резервуаров. Сейчас огонь потушен. Пострадавших нет.
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