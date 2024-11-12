Орнитолог в Синичкин день составил топ убийственных продуктов для пернатых

Чаще всего синицы становятся особенно заметными на фоне городского ландшафта в холодное время года, когда они не сливаются с зеленью на деревьях. Кроме того, они выделяются на фоне птиц, прибывающих из окрестностей. Многим становится жалко миниатюрных птичек и они пытаются их подкормить. Однако не вся «типичная для пернатых» еда окажется полезной для них. В Синичкин день, ежегодно празднуемого 12 ноября, Life.ru узнал у орнитолог, кандидат биологических наук и сотрудник зоологического музея МГУ Евгения Коблика о правильном подборе подкормки.

«Летом синицы питаются насекомыми, а в осенне-зимний период они могут и семечки есть, и разнообразные зёрнышки. Лучше всего, во-первых, давать им какие-то зерновые смеси, как и, например, многим другим мелким воробьиным птицам. Они сами там выбирают, что им нужно. Очень любят они, в частности, подсолнечные семечки. Только их не надо давать жареными. Жареные семечки для мелких воробьиных птиц и для синиц, в частности вредны», — предостерёг специалист.

Также в список запрещённых продуктов для синиц попал чёрных хлеб. Как оказалось, у мелких птиц иначе развито пищеварение, из-за чего они не способны переварить ржаную сдобу. Зато они являются большими поклонниками сала и мяса. Главное, «угощать» маленькими кусочками и следить за концентрацией соли, подытожил орнитолог.