«Запах на всю округу»: В Чехове 20 жилых домов тонут в фекалиях

В подмосковном Чехове подвалы около 20 многоквартирных домов затопило фекалиями. Об этом сообщает телеграм-канал «Лопасня».

Аварийные ситуации затронули многоквартирные дома на улицах Гагарина, Дружбы, Молодёжная, Чехова, Полиграфистов, Московская, Лопасненская, Мира и Весенняя. Из-за засоров в канализационных системах подвалы этих зданий оказались заполнены нечистотами. Коммунальным службам не удалось устранить проблему за летний период. В то же время городские службы в социальных сетях сообщили о завершении всех необходимых ремонтных работ, на что жалуются владельцы квартир. Жильцы испытывают беспокойство не только из-за неприятного запаха, распространившегося на окружающей территории, но и из-за риска затопления электрощитовых.

Прокуратура вступила в дело — после проверки они назначили двухдневный срок для устранения причин аварии. В то же время, глава округа отметил, что на откачку сточных вод из одного жилья потребуется примерно четыре часа.