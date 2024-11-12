Новый врио главы Тамбовской области пообещал развивать туризм и работать с задачами от Путина

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отработал свой последний день в Государственной Думе. После рабочего дня он рассказал корреспонденту Life.ru, что выходит из стен нижней палаты собрания с позитивным настроением.

Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о регионе. Видео © Life.ru

«Для меня возглавить Тамбовскую область — это ответственность большая и доверие со стороны руководителя. Ещё ответственность перед коллегами депутатами. Я выхожу из стен Государственной Думы. Для меня это ещё дополнительный стимул работать на благо развития Тамбовской области и выполнять все задачи, которые [президент России] Владимир Владимирович [Путин] при встрече поставил», — рассказал Первышов нашему корреспонденту.

Бывший депутат Госдумы заявил, что он планирует пообщаться с правительством Тамбовской области, с руководителями предприятий и бизнесом, а также с жителями.

«У меня сразу начались рабочие встречи, я начал со знакомства с правительством Тамбовской области, со своими заместителями. Все остаются на своих местах, все исполняют обязанности. Дальше ещё встречи с министрами профильных подразделений. Уже был рабочий выезд в Мичуринск», — добавил чиновник.