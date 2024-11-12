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Регион
12 ноября, 14:11

Появилось видео погони Росгвардии за восьмиклассником на каршеринге в Подмосковье

В Подмосковье росгвардейцы задержали школьника, устроившего гонки на каршеринге

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали автомобиль каршеринга, за рулём которого был восьмиклассник. Подросток лихачил по дворам многоэтажек и чудом никого не сбил. О случившемся пишет SHOT.

Школьник устроил гонки на каршеринге. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл во дворах ЖК «Бутово Парк-2» в Ленинском городском округе. Поймать нарушителя помогли местные жители. Сейчас полиция работает с родителями несовершеннолетнего. Известно, что подросток уже устраивал подобные выходки и хвастался перед друзьями.

Одноклассники 14-летнего беспредельщика также рассказали, что школьник не отличается примерным поведением, он совершал мелкие кражи у посетителей фастфуда и гонял на машине каршеринга на скорости под 170 километров в час. Выясняется, с чьёго аккаунта восьмиклассник садился за руль.

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Ранее сообщалось, что в Казани произошло смертельное ДТП: 13-летний парень разбился на квадроцикле, пытаясь уйти от полицейской погони. Он проскочил на красный цвет, после чего перевернулся и скончался на месте.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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