Появилось видео погони Росгвардии за восьмиклассником на каршеринге в Подмосковье

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали автомобиль каршеринга, за рулём которого был восьмиклассник. Подросток лихачил по дворам многоэтажек и чудом никого не сбил. О случившемся пишет SHOT.

Школьник устроил гонки на каршеринге. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл во дворах ЖК «Бутово Парк-2» в Ленинском городском округе. Поймать нарушителя помогли местные жители. Сейчас полиция работает с родителями несовершеннолетнего. Известно, что подросток уже устраивал подобные выходки и хвастался перед друзьями.

Одноклассники 14-летнего беспредельщика также рассказали, что школьник не отличается примерным поведением, он совершал мелкие кражи у посетителей фастфуда и гонял на машине каршеринга на скорости под 170 километров в час. Выясняется, с чьёго аккаунта восьмиклассник садился за руль.