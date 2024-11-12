Соболев посоветовал Дзюбе «не баловаться руками»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился подробностями своего недавнего телефонного разговора с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. По словам 36-летнего игрока, именно Соболев сам позвонил ему, чтобы обсудить свои трудности с адаптацией в команде. При этом Александр попросил Артёма не шутить во время разговора. Однако в конце беседы сам Соболев иронично посоветовал Дзюбе «не баловаться руками».

Эта шутка Соболева касалась скандального эротического видео Дзюбы, которое несколько лет назад попало в сеть и вызвало общественное обсуждение. На этом ролике нападающий занимался самоудовлетворением, после чего столкнулся с критикой.

«На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по-нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».