Соболев посоветовал Дзюбе «не баловаться руками»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился подробностями своего недавнего телефонного разговора с форвардом «Зенита» Александром Соболевым. По словам 36-летнего игрока, именно Соболев сам позвонил ему, чтобы обсудить свои трудности с адаптацией в команде. При этом Александр попросил Артёма не шутить во время разговора. Однако в конце беседы сам Соболев иронично посоветовал Дзюбе «не баловаться руками».
Эта шутка Соболева касалась скандального эротического видео Дзюбы, которое несколько лет назад попало в сеть и вызвало общественное обсуждение. На этом ролике нападающий занимался самоудовлетворением, после чего столкнулся с критикой.
«На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по-нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Напомним, что в начале ноября Дзюба помог «Акрону» выиграть первое самарское дерби в РПЛ у «Крыльев Советов». Встреча, проходившая в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Самаре, окончилась со счётом 2:0 в пользу «Акрона».
ТАСС / Максим Константинов, В. Евдокимов/ФК "Зенит"