«Зрители разрешили»: Директор Серова объяснил нездоровый вид певца на концерте Подмосковье

Директор певца Александра Серова, Александр Федорков, рассказал о причине совсем не «артистичного» внешнего вида исполнителя на концерте в ДК «Родник» в районе Железнодорожный. Он пояснил, что авто хита «Я люблю тебя до слёз» болел и заранее обратился к зрителям с просьбой позволить ему выступить в спортивном костюме.

«Он попросил извинения и разрешения у зрителей, потому что у него была температура и он плохо себя чувствовал. Если бы он переоделся в сценический костюм, то окончательно бы слёг, так как на сцене дуло. Поэтому он попросил разрешения у зрителей, они ему разрешили», — заявил Федорков в беседе с 5-tv.ru.

Ранее зрители активно обсуждали в социальных сетях внешний вид исполнителя. По мнению фанатов, артист пел песни под фонограмму и кашлял в микрофон. Тем не менее, среди зрителей оказалось много сочувствующих: многие отметили, что харизма Серова помогла ему справиться с выступлением даже во время болезни.