Генпрокурор Краснов поручил провести проверку из-за цен на молоко

Генеральный прокурор Игорь Краснов дал указание провести проверку цен на молоко в связи с сообщениями о росте его стоимости со стороны производителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В проверке, по данным нодзорного ведомства, также участвуют Федеральная антимонопольная служба, Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли.

«С учётом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования для предотвращения необоснованного роста цен и защиты прав граждан.