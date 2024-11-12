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12 ноября, 13:56

Генпрокурор Краснов поручил провести проверку из-за цен на молоко

Генеральный прокурор Игорь Краснов дал указание провести проверку цен на молоко в связи с сообщениями о росте его стоимости со стороны производителей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В проверке, по данным нодзорного ведомства, также участвуют Федеральная антимонопольная служба, Министерство сельского хозяйства и Министерство промышленности и торговли.

«С учётом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений будут предприняты меры прокурорского реагирования для предотвращения необоснованного роста цен и защиты прав граждан.

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Ранее во вторник стало известно, что крупнейший в России производитель питьевого молока («Вимм-билль-данн») разослал ретейлерам информационное письмо, в котором поставил их в известность о повышении отпускных цен на свою продукцию для торговых сетей на 3,4%.

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Life.ru

Марина Фещенко
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