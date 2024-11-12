Суд «‎простил» бывшему капитану «Монако» групповое изнасилование за 13 тысяч евро

Бывший нападающий футбольного клуба «Монако» Виссам Бен-Йеддер получил два года условно по обвинению в изнасиловании двух девушек вместе с братом, хотя прокурор просил дать спортсмену реальный срок. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

Также футолист должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 6,5 тысяч евро, штраф в 5 тысяч евро в бюджет государства и 1,5 тысячи евро на судебные издержки. Сам Бен-Йеддер не смог объяснить свой проступок и признался, что в тот вечер был очень пьян и ничего не помнит. Сейчас форвард проходит курс лечения от алкогольной зависимости.