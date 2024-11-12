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Регион
12 ноября, 14:30

Суд «‎простил» бывшему капитану «Монако» групповое изнасилование за 13 тысяч евро

Бывший футболист «Монако» Бен-Йеддера признан виновным в изнасиловании

Виссам Бен-Йеддер. Обложка © ТАСС / АР

Виссам Бен-Йеддер. Обложка © ТАСС / АР

Бывший нападающий футбольного клуба «Монако» Виссам Бен-Йеддер получил два года условно по обвинению в изнасиловании двух девушек вместе с братом, хотя прокурор просил дать спортсмену реальный срок. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

Также футолист должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 6,5 тысяч евро, штраф в 5 тысяч евро в бюджет государства и 1,5 тысячи евро на судебные издержки. Сам Бен-Йеддер не смог объяснить свой проступок и признался, что в тот вечер был очень пьян и ничего не помнит. Сейчас форвард проходит курс лечения от алкогольной зависимости.

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Напомним, нападающего и капитана французского «Монако» Виссама Бен Йеддера арестовали по обвинениям в сексуальном насилии в августе 2023 года. По версии следствия, форвард и его брат принудили двух девушек 19 и 20 лет к сексу после ночной прогулки.

Татьяна Миссуми
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