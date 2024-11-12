Суд «простил» бывшему капитану «Монако» групповое изнасилование за 13 тысяч евро
Бывший футболист «Монако» Бен-Йеддера признан виновным в изнасиловании
Виссам Бен-Йеддер. Обложка © ТАСС / АР
Бывший нападающий футбольного клуба «Монако» Виссам Бен-Йеддер получил два года условно по обвинению в изнасиловании двух девушек вместе с братом, хотя прокурор просил дать спортсмену реальный срок. Об этом сообщило агентство RMC Sport.
Также футолист должен выплатить потерпевшей компенсацию в размере 6,5 тысяч евро, штраф в 5 тысяч евро в бюджет государства и 1,5 тысячи евро на судебные издержки. Сам Бен-Йеддер не смог объяснить свой проступок и признался, что в тот вечер был очень пьян и ничего не помнит. Сейчас форвард проходит курс лечения от алкогольной зависимости.
Напомним, нападающего и капитана французского «Монако» Виссама Бен Йеддера арестовали по обвинениям в сексуальном насилии в августе 2023 года. По версии следствия, форвард и его брат принудили двух девушек 19 и 20 лет к сексу после ночной прогулки.