Капитана "Монако" арестовали после обвинений в изнасиловании

По данным издания, 32-летнего футболиста поместили под стражу, но сразу же выпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Аналогичные обвинения по этому делу были предъявлены и младшему брату спортсмена. По версии следствия, в июле этого года именитый форвард и его брат принудили двух девушек 19 и 20 лет к сексу после ночной прогулки.