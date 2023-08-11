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11 августа, 16:43

Капитана "Монако" арестовали после обвинений в изнасиловании

Nice-Matin: Капитана "Монако" Йеддера арестовали по подозрению в изнасиловании

<p>Виссам Бен Йеддер. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole</p>

Виссам Бен Йеддер. Обложка © ТАСС / AP / Daniel Cole

Нападающего и капитана французского "Монако" Виссама Бен Йеддера арестовали по обвинениям в сексуальном насилии, сообщает Nice-Matin.

По данным издания, 32-летнего футболиста поместили под стражу, но сразу же выпустили под залог в размере 900 тысяч евро. Аналогичные обвинения по этому делу были предъявлены и младшему брату спортсмена. По версии следствия, в июле этого года именитый форвард и его брат принудили двух девушек 19 и 20 лет к сексу после ночной прогулки.

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Ранее Лайф писал, что самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинила в сексуальных домогательствах женщина, имя которой не разглашается. Позднее его задержали. Спортсмену грозит до 12 лет лишения свободы. Жена Дани Алвеса сообщила о разрыве отношений из-за измен футболиста. В марте выяснилось, что Алвес замешан в схеме по обмену сигарет в тюрьме на автографы.

Наталья Исакова
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