Футболисту российского клуба Лисаковичу отказали в визе перед игрой в Ирландии
Футболист калининградской «Балтики» Виталий Лисакович сообщил, что не сможет помочь сборной Беларуси в выездном матче против Северной Ирландии в рамках Лиги наций УЕФА из-за отказа в получении британской визы.
«Не дали визу, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает», — цитирует Лисаковича «Первый информационный».
Матч группы 3 лиги C между Северной Ирландией и Беларусью состоится в Белфасте 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. Британские власти не выдали визы трем белорусским игрокам: Лисаковичу, а также Валерию Бочерову из екатеринбургского «Урала» и полузащитнику гродненского «Немана» Павлу Савицкому.
Напомним, что прошлым летом французские власти отказали в выдаче виз двоим спортсменам из России, заявившимся на участие в Паралимпийских играх в Париже. Причиной стала крымская прописка.
Олег Бухарев/ТАСС