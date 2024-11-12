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Регион
12 ноября, 10:25

Футболисту российского клуба Лисаковичу отказали в визе перед игрой в Ирландии

Футболист калининградской «Балтики» Виталий Лисакович сообщил, что не сможет помочь сборной Беларуси в выездном матче против Северной Ирландии в рамках Лиги наций УЕФА из-за отказа в получении британской визы.

«Не дали визу, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает», — цитирует Лисаковича «Первый информационный».

Матч группы 3 лиги C между Северной Ирландией и Беларусью состоится в Белфасте 15 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени. Британские власти не выдали визы трем белорусским игрокам: Лисаковичу, а также Валерию Бочерову из екатеринбургского «Урала» и полузащитнику гродненского «Немана» Павлу Савицкому.

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Напомним, что прошлым летом французские власти отказали в выдаче виз двоим спортсменам из России, заявившимся на участие в Паралимпийских играх в Париже. Причиной стала крымская прописка.

Обложка ©

Олег Бухарев/ТАСС

Марина Фещенко
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