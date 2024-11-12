Футболисту российского клуба Лисаковичу отказали в визе перед игрой в Ирландии

Футболист калининградской «Балтики» Виталий Лисакович сообщил, что не сможет помочь сборной Беларуси в выездном матче против Северной Ирландии в рамках Лиги наций УЕФА из-за отказа в получении британской визы.

«Не дали визу, что я здесь могу сделать? Всем ребятам дали, кроме нас троих. Бывает», — цитирует Лисаковича «Первый информационный».