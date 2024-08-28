Франция отказала в выдаче виз двум российским спортсменам-паралимпийцам

Французские власти отказали в выдаче виз двоим спортсменам из России, заявившимся на участие в Паралимпийских играх в Париже. Об этом уведомила служба российского Паралимпийского комитета.

«Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации, об этом сообщил оргкомитет. Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры», — говорится в публикации.

Комитет подчеркнул, что рассматривает решение Франции как очередной шаг в сторону политизации спорта. А особенно паршивой ситуацию делает то, что отказали людям, которые стремятся соревноваться и добиваться спортивных побед вопреки ограничениям по здоровью.

Ситуацию в личном телеграм-канале прокомментировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Чтобы в полной степени охарактеризовать решение Франции, ей хватило всего двух слов.

«Невероятный цинизм!» — лаконично написала дипломат.