Франция отказала в выдаче виз двум российским спортсменам-паралимпийцам
Французские власти отказали в выдаче виз двоим спортсменам из России, заявившимся на участие в Паралимпийских играх в Париже. Об этом уведомила служба российского Паралимпийского комитета.
«Правительство Франции отказало Международному паралимпийскому комитету и оргкомитету Игр в выдаче виз двум спортсменам — гражданам Российской Федерации, об этом сообщил оргкомитет. Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры», — говорится в публикации.
Комитет подчеркнул, что рассматривает решение Франции как очередной шаг в сторону политизации спорта. А особенно паршивой ситуацию делает то, что отказали людям, которые стремятся соревноваться и добиваться спортивных побед вопреки ограничениям по здоровью.
Ситуацию в личном телеграм-канале прокомментировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Чтобы в полной степени охарактеризовать решение Франции, ей хватило всего двух слов.
«Невероятный цинизм!» — лаконично написала дипломат.
К слову, совсем недавно французские власти дали Марии Захаровой ещё один повод уличить их в двуличии. Речь идёт об отказе МИД республики комментировать задержание предпринимателя Павла Дурова, якобы из почтения к работе судебной системы. Это удивило спикера российского дипломатического ведомства, которая напомнила, что обычно французское министерство себя в подобных ситуациях не сдерживает и даже может позволить себе критику в адрес решений Международного суда ООН.
Shutterstock / FOTODOM / dotshock