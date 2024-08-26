Обычно Париж себя не сдерживает: Захарова высмеяла Францию за отказ комментировать задержание Дурова
Захарова: Раньше МИД Франции комментировал даже суд ООН, а Дурова — отказался
Павел Дуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла правительство Франции за то, что там отказались комментировать задержание Павла Дурова.
«МИД Франции заявил, что из уважения независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым», — написала политик в Telegram.
Она напомнила, что ранее МИД Франции без проблем комментировало решения даже Международного суда ООН. По её словам, министерство «не уважало международное право, согласно логике французских дипломатов».
«Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду — обычно Париж себя не сдерживает», — заключила Захарова.
Ранее ситуацию с создателем Telegram отказались комментировать и в Еврокомиссии. Случившееся лишь назвали национальным расследованием и предложили задавать вопросы властям Франции. Правда и там, как мы поняли, ответа получить не удастся. Между тем, бизнесмену и миллиардеру продлили срок ареста на 48 часов, сегодня должно быть официальное заявление прокуратуры Франции по поводу его задержания.