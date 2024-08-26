Обычно Париж себя не сдерживает: Захарова высмеяла Францию за отказ комментировать задержание Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла правительство Франции за то, что там отказались комментировать задержание Павла Дурова.

«МИД Франции заявил, что из уважения независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым», — написала политик в Telegram.

Она напомнила, что ранее МИД Франции без проблем комментировало решения даже Международного суда ООН. По её словам, министерство «не уважало международное право, согласно логике французских дипломатов».

«Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду — обычно Париж себя не сдерживает», — заключила Захарова.