В ЯНАО водитель КамАЗа не справился с управлением и въехал в вертолёт

КамАЗ не справился с управлением и въехал в припаркованный вертолёт в ЯНАО. Об этом говорится в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 12 ноября 2024 года около 9:30 на посадочной площадке п. Харьягинский водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением при движении задним ходом и совершил наезд на вертолёт АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд». Пострадавших и разлива топлива нет. Вертолёт отстранён от полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что теперь в деле разбирается Архангельская транспортная прокуратура. Следователи проверяют исполнение при эксплуатации посадочной площадки.