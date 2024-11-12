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Регион
12 ноября, 15:55

В ЯНАО водитель КамАЗа не справился с управлением и въехал в вертолёт

Камаз наехал на вертолёт. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Камаз наехал на вертолёт. Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

КамАЗ не справился с управлением и въехал в припаркованный вертолёт в ЯНАО. Об этом говорится в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 12 ноября 2024 года около 9:30 на посадочной площадке п. Харьягинский водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением при движении задним ходом и совершил наезд на вертолёт АО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд». Пострадавших и разлива топлива нет. Вертолёт отстранён от полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что теперь в деле разбирается Архангельская транспортная прокуратура. Следователи проверяют исполнение при эксплуатации посадочной площадки.

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Ранее Life.ru сообщал, что вылетевший из Хабаровска самолёт вернулся в аэропорт из-за отказа системы авиагоризонта. Известно, что на борту находилось пять членов экипажа и восемь пассажиров. После отказа системы авиагоризонта самолёт успешно приземлился на территории аэропорта Новый.

Александра Мышляева
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