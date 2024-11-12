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Регион
12 ноября, 15:16

Наши парни подбили ночную «Бабу-Ягу», сжигавшую дотла жилые дома под Курском

Боец ВС РФ сообщил об очередном сбитом дроне ВСУ «Баба-Яга» под Курском

Российские военные уничтожили пулемётной очередью украинский беспилотник «Баба-Яга», который наносил удары по жилым домам в Курской области. Минобороны РФ публикует кадры прицельного попадания, а также интервью с одним из бойцов с позывным Молот.

ВС РФ сбили украинскую «Бабу-Ягу» в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Подразделения мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили прицельным огнём из пулемётов ПКМ и автоматов АК-12 украинский гексакоптер «Баба-Яга» в приграничном районе Курской области, который наносил удары по жилым домам мирных граждан», уточнили в ведомстве.

Как рассказал российский военнослужащий, «Баба-Яга» несёт на себе не только мины, но и заряды, которые при сбросе полностью выжигают дом. Вражеский беспилотник оснащён тепловизором и может развивать скорость до 300 километров в час.

ВСУ превратили «Бабу-ягу» в «матку» для дронов в Херсонской области
ВСУ превратили «Бабу-ягу» в «матку» для дронов в Херсонской области

Ранее сообщалось, что двое мужчин из Курской области погибли в результате атаки дрона «Баба-Яга» украинских Вооружённых сил, когда пытались спасти своих близких в селе Дурово-Бобрик.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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