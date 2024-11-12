В московском хостеле при обыске обнаружили более 300 мигрантов
Свыше 300 иностранцев обнаружили проживающими в одном из столичных хостелов. Сейчас правоохранители проверяют законно ли они пребывают в России, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
300 мигрантов, обнаруженных в хостеле в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК
«На объекте установлено более 300 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — указано в публикации.
В СК добавили, что обыск в хостеле на улице Талалихина состоялся в рамках следствия по уголовному делу в рамках части 2 статьи 332.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В проверке участвовали сотрудники СК и оперативных служб при поддержке Росгвардии.
Ранее в МВД сообщили, что в РФ до 22 ноября будут денатурализованы все иностранцы, которые не принесли присягу до 22 ноября. С 23 числа у указанной категории лиц будет аннулировано российское гражданство. При этом действие указа не коснётся тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года.
Telegram / Столичный СК