В московском хостеле при обыске обнаружили более 300 мигрантов

Свыше 300 иностранцев обнаружили проживающими в одном из столичных хостелов. Сейчас правоохранители проверяют законно ли они пребывают в России, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

300 мигрантов, обнаруженных в хостеле в Москве. Видео © Telegram / Столичный СК

«На объекте установлено более 300 иностранных граждан. Данные лица доставляются в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — указано в публикации.