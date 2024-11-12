Евродепутат боится за свою жизнь после обличительного видео с Красной площади

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага столкнулся с нападками из-за поездки в Россию и обличительного видео с Красной площади, он был вынужден обратиться в полицию из-за опасений за свою жизнь. Об этом рассказало издание Aktuality.

«Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. <...> По нашим данным, политик в понедельник был в полиции в Братиславе, где подал заявление из-за опасений за свою жизнь», — поделились в издании.

Государство назначило охрану депутата после его возвращения из России, однако он всё ещё боится из-за поступающих угроз. Его поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, который также разделяет взгляды политика на антироссийские санкции, которые считает несостоятельными.