Евродепутат боится за свою жизнь после обличительного видео с Красной площади
Aktuality: Депутат ЕП от Словакии Блага боится за свою жизнь после визита в РФ
Любош Блага. Фото © Telegram / Ľuboš Blaha
Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага столкнулся с нападками из-за поездки в Россию и обличительного видео с Красной площади, он был вынужден обратиться в полицию из-за опасений за свою жизнь. Об этом рассказало издание Aktuality.
«Блага уже несколько месяцев обращает внимание на то, что противостоит волне ненавистнических высказываний. <...> По нашим данным, политик в понедельник был в полиции в Братиславе, где подал заявление из-за опасений за свою жизнь», — поделились в издании.
Государство назначило охрану депутата после его возвращения из России, однако он всё ещё боится из-за поступающих угроз. Его поддержал премьер Словакии Роберт Фицо, который также разделяет взгляды политика на антироссийские санкции, которые считает несостоятельными.
Ранее Любош Блага побывал в Москве и призвал не верить лжи о России, которую распространяют на Западе. Политик подчеркнул, что экономика РФ продолжает расти, несмотря на санкции. Кроме того, депутат отметил, что россияне с уважением относятся к своей истории и сохраняют памятники, связанные с победой над нацизмом. Блага поблагодарил Россию за освобождение от фашизма и извинился за русофобские настроения на Западе.