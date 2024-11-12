Врач назвал главное правило, которое никогда нельзя нарушать при лечении пневмонии

Сегодня, 12 ноября, в России отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. Главным и важным фактором успешного выздоровления от данной неприятной болезни является соблюдение рекомендаций врача по режиму и приёму лекарств. Об этом эксклюзивно Life.ru рассказал врач высшей категории, заведующий поликлиникой национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Эльдар Гусейнов.

Специалист объяснил, что чаще всего заболевание подхватывают дети до пяти лет и песионеры старше 65 лет. Сама по себе пневмония — это острое инфекционное заболевание, сопровождающееся симптомами инфицирования нижних отделов дыхательных путей, при котором поражаются альвеолы (воздушные мешочки в лёгких, где происходит газообмен).

Обычно причиной возникновения пневмонии является инфекция, которая поражает лёгочную ткань и вызывает воспаление. Пневмонию могут вызывать бактерии (чаще всего пневмококк, стафилококк, гемофильная палочка), вирусы (вирусы гриппа, респираторно-синцитиальный вирус, коронавирусы), грибковая инфекция, атипичные микроорганизмы (микоплазма, хламидия, легионелла). Иногда причиной заражения может быть вдыхание пищи, жидкости, рвотных масс. Эльдар Гусейнов Врач высшей категории, заведующий поликлиникой национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

Для того чтобы вылечить заболевание, изначально необходимо записаться к врачу. Доктор сможет собрать жалобы, анамнез заболевания, проведёт осмотр и назначит анализы крови, рентгенографию или КТ органов грудной клетки. Кстати, рентгенография или КТ — основные методы диагностики пневмонии.

При обнаружении пневмонии врач незамедлительно должен назначить лечение, которое зависит от предполагаемого возбудителя, тяжести заболевания и состояния пациента. Так как на уточнение возбудителя нужно определённое время, то и лечение назначается эмпирически — антибиотик широкого спектра действия с учётом наиболее вероятного возбудителя или противовирусное средство. Пациентов с тяжёлой формой пневмонии для более эффективного лечения направляют в круглосуточный стационар. Эльдар Гусейнов Врач высшей категории, заведующий поликлиникой национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России

Во время лечения важно не отменять самостоятельно антибиотики. Это может привести к развитию резистентности и осложнениям. Также необходимо соблюдать правила гигиены, питание, заниматься спортом и регулярно вакцинироваться, в том числе от гриппа и пневмококка.