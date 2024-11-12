В Курской области бойцы ВСУ решили затеряться среди гражданских, но не учли один нюанс

Военнослужащие ВСУ используют гражданскую одежду для скрытного перемещения по территории Курской области, предупреждает телеграм-канал «Архангел спецназа Z». В сообществе также уточнили, что женский пол принимает непосредственное участие в спецоперации «Пятёрочка».

Военнослужащие ВСУ. Видео © Telegram / «Архангел спецназа Z»

«Всё бы ничего, да вот только оружие и разгрузки явно выдают причастность данных лиц к военнослужащим», — поделились в телеграм-канале.