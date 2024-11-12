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Регион
12 ноября, 15:51

В Курской области бойцы ВСУ решили затеряться среди гражданских, но не учли один нюанс

ВСУ используют гражданскую одежду для скрытного перемещения в Курской области

Военнослужащие ВСУ используют гражданскую одежду для скрытного перемещения по территории Курской области, предупреждает телеграм-канал «Архангел спецназа Z». В сообществе также уточнили, что женский пол принимает непосредственное участие в спецоперации «Пятёрочка».

Военнослужащие ВСУ. Видео © Telegram / «Архангел спецназа Z»

«Всё бы ничего, да вот только оружие и разгрузки явно выдают причастность данных лиц к военнослужащим», — поделились в телеграм-канале.

Су-34 засняли на видео при сбросе планирующих ФАБов на логово ВСУ под Курском
Су-34 засняли на видео при сбросе планирующих ФАБов на логово ВСУ под Курском

Ранее Life.ru сообщал, как наши парни подбили ночную «Бабу-Ягу», сжигавшую дотла жилые дома под Курском. Российские военные уничтожили пулемётной очередью украинский беспилотник, оснащённый тепловизором и развивающий скорость до 300 километров в час.

Обложка ©

Telegram / «Архангел спецназа Z»

Алена Пенчугина
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