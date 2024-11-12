Скандально известный экс-посол Украины в ФРГ Мельник может занять новый пост в США

Новым послом Украины в США, возможно, станет Андрей Мельник, который ранее возглавлял украинское представительство в Германии и был известен своими скандальными высказываниями. Об этом сообщил Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики.

Согласно его информации, Мельник, который в настоящее время руководит украинским посольством в Бразилии, долгое время дружит с министром иностранных дел Андреем Сибигой. Он также отметил, что на роль замены Маркаровой рассматриваются две другие кандидатуры: Тимофей Милованов, который является внештатным советником главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, и экс-министр экономики Игорь Жовква, занимающий пост заместителя Ермака.

Шлинчак отметил, что назначить нового посла хотят до инаугурации Дональда Трампа на пост американского президента в январе 2025 года.