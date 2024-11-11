Мосгорсуд отменил приговор говорившему об убийстве русских экс-послу Украины

Столичный суд отменил обвинительный приговор против экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, который был заочно осужден на шесть лет за разжигание ненависти, заявлявшему, что киевский режим «старается убить как можно больше русских». Дело вновь направят на новое рассмотрение, сообщает ТАСС.