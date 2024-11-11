Мосгорсуд отменил приговор говорившему об убийстве русских экс-послу Украины
Пётр Врублевский. Обложка © Ministry of Foreign Affairs of Ukraine
Столичный суд отменил обвинительный приговор против экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, который был заочно осужден на шесть лет за разжигание ненависти, заявлявшему, что киевский режим «старается убить как можно больше русских». Дело вновь направят на новое рассмотрение, сообщает ТАСС.
«Приговор в отношении Врублевского* отменить, материалы дела вернуть в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», — говорится в апелляционном решении тройки судей.
Напомним, что Врублевский* оскандалился в августе 2022 года, когда ещё занимал пост посла Украины в Казахстане и заявил, что Киев должен стремиться уничтожить как можно больше русских. После этого его вызвали в МИД Казахстана и выразили протест его заявлениям. Посол в итоге принёс извинения, но сохранить должность это ему не помогло. В свою очередь, российские правоохранители возбудили против него уголовное дело и объявили в международный розыск.
* Находится в реестре лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения, подтверждающие их связь к экстремизму или терроризму.