80 летучих мышей доставили в Московский зоопарк на реабилитацию с 1 сентября

Московский зоопарк принял 80 летучих мышей в свой центр реабилитации рукокрылых, начиная с сентября этого года. Всего за этот период специалисты получили почти 120 обращений от москвичей, которые жаловались на этих животных, залетавших в квартиры. Об этом РИА «Новости» рассказали в самом учреждении.

«В центре реабилитации рукокрылых новый сезон начинается с 1 сентября. Он будет длиться до конца августа следующего года. В этом году с 1 сентября в центр реабилитации рукокрылых поступило около 120 обращений от неравнодушных жителей. Из них 80 мышек привезли в центр», — поделились сотрудники.

Краснокнижный двухцветный кожан — такой вид рукокрылых чаще всего оказывается в зоосаде. Эти мыши летом обитают за городом, а потом на зимовку прилетают в город или следуют дальше к югу. В многоэтажках они могут использовать для своей зимовки чердаки или даже пытаться попасть в квартиры через форточки.

Как работники зоопарка объяснили москвичам, если мышка прилетела в жилище и не хочет его покидать, то нужно надеть перчатки, аккуратно посадить её в коробку с отверстиями и отнести в центр реабилитации. Если со зверьком всё в порядке, то его выпустят на волю, а при подозрении на заболевания помогут поправиться.