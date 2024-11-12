Бюджет Украины потерял семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки

С начала года бюджет Украины понёс убытки в размере около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) из-за закупок колючей проволоки госорганами у коммерческих посредников, а не напрямую у производителей, сообщает Бюро экономической безопасности страны.

Аналитики БЭБ отметили, что более 60% барьерных заграждений типа «Егоза», производимых в учреждениях исполнения наказаний, продаются через посреднические компании. Это приводит к значительным финансовым потерям для бюджета.

Коммерческие фирмы при перепродаже такой продукции госструктурам устанавливают наценку до 45%.

Для решения этой проблемы Бюро направило рекомендации в Министерство юстиции с предложением провести мониторинг объёмов реализации таких заграждений, поставляемых коммерческими предприятиями. Также специалисты БЭБ предложили рассмотреть возможность приоритета выполнения заказов государственных органов.