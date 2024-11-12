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12 ноября, 15:42

Бюджет Украины потерял семь миллионов долларов при закупке колючей проволоки

С начала года бюджет Украины понёс убытки в размере около 300 миллионов гривен (более 7 миллионов долларов) из-за закупок колючей проволоки госорганами у коммерческих посредников, а не напрямую у производителей, сообщает Бюро экономической безопасности страны.

Аналитики БЭБ отметили, что более 60% барьерных заграждений типа «Егоза», производимых в учреждениях исполнения наказаний, продаются через посреднические компании. Это приводит к значительным финансовым потерям для бюджета.

Коммерческие фирмы при перепродаже такой продукции госструктурам устанавливают наценку до 45%.

Для решения этой проблемы Бюро направило рекомендации в Министерство юстиции с предложением провести мониторинг объёмов реализации таких заграждений, поставляемых коммерческими предприятиями. Также специалисты БЭБ предложили рассмотреть возможность приоритета выполнения заказов государственных органов.

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А ранее сообщалось, что украинским коррупционерам разрешат откупиться от наказания. Такой законопроект в первом чтении Верховная рада Украины. Расценки уже известны. Так, осуждённым на особо тяжкое преступление придётся раскошелиться на кругленькую сумму от 102 млн грн.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Podiuk Oleg

Марина Фещенко
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