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12 ноября, 16:46

Архиепископ Кентерберийский ушёл в отставку из-за скандала с растлением детей

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что уходит в отставку. Об этом говорится в опубликованном на его официальном сайте заявлении, после того как выяснилось, что Церковь Англии скрывала случаи сексуального насилия в отношении детей, а сам Уэлби также был в курсе ситуации, но не принял необходимых мер.

«Получив милостивое разрешение Его Величества короля Карла III, я принял решение уйти в отставку», — сказано в публикации.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в прошлом году настоятель омского храма арестован за педофилию после ночёвок с пятиклассником. Он несколько раз приглашал к себе 12-летнего мальчика, который служил пономарëм при храме и был его помощником. Родители причём не были против: мать разрешала сыну бывать у священника, ведь утром им вместе нужно было идти в церковь на службу.

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ТАСС / AP / Andrew Milligan

Юрий Лысенко
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