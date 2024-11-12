На Украине врачи, которые проводят обследования военнобязаных признали, что получили указание «сверху» всех считать годными к службе. Об этом сообщила депутат Верховной Рады и председатель временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства в Министерстве обороны Незалежной и ВСУ Анна Скороход.

«Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста», — приводит слова депутата агентство «Украинские новости».