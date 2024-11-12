Годен! Украинским врачам «спустили» указание отправлять всех на фронт
Депутат Рады Скороход: Врачам ВВК спустили указание признавать всех годными
На Украине врачи, которые проводят обследования военнобязаных признали, что получили указание «сверху» всех считать годными к службе. Об этом сообщила депутат Верховной Рады и председатель временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства в Министерстве обороны Незалежной и ВСУ Анна Скороход.
«Нам неоднократно сами врачи говорили, и они негласно нам помогали в том, что у них есть указание, что все годны. А непригодные, то отдельная каста», — приводит слова депутата агентство «Украинские новости».
Ранее Life.ru сообщал, что в связи с новым приказом Минобороны Украины, в ВСУ начали призывать людей с различными заболеваниями, включая глухих, пациентов с ВИЧ и открытой формой туберкулёза. Как отмечали в Раде, недавно в ВСУ был мобилизован человек с нарушениями слуха и другой, у которого в медицинском заключении указана «умственная отсталость, осложнённая нарушением речи и частичной атрофией мозга».
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