Зеленского и его хунту обвинили в «зачистке генофонда» Украины
Журналистка Панченко заявила, что при Зеленском Украина потеряла 20 млн человек
Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским своими решениями уничтожают генофонд Украины, страна уже лишилась 20 миллионов человек. Об этом рассказала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.
«Украина уже потеряла 20 миллионов человек. Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?»— написала она.
Ранее институт демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины сообщил, что к 2051 году в стране останется лишь 25,2 миллиона человек. Это вдвое меньше, чем было в 2001 году.
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