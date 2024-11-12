Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 19:06

Зеленского и его хунту обвинили в «зачистке генофонда» Украины

Журналистка Панченко заявила, что при Зеленском Украина потеряла 20 млн человек

Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским своими решениями уничтожают генофонд Украины, страна уже лишилась 20 миллионов человек. Об этом рассказала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.

«Украина уже потеряла 20 миллионов человек. Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?»— написала она.

«Не из-за русских»: Такер Карлсон рассказал, почему Украина потеряла территории
«Не из-за русских»: Такер Карлсон рассказал, почему Украина потеряла территории

Ранее институт демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины сообщил, что к 2051 году в стране останется лишь 25,2 миллиона человек. Это вдвое меньше, чем было в 2001 году.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar