Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским своими решениями уничтожают генофонд Украины, страна уже лишилась 20 миллионов человек. Об этом рассказала украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.

«Украина уже потеряла 20 миллионов человек. Так ли необходимо продолжать финансировать правительство Зеленского, чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку нашего генофонда?»— написала она.