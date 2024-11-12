В Московском Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО

В Московском театре Олега Табакова начали подготовку к спектаклю о бойцах специальной военной операции, который получил рабочее название «Позывной «Тишина». Премьера запланирована на 2025 год. Режиссёром постановки является Севастьян Смышников. В основу легли рассказы добровольца, участвовавшего в СВО.

«Позывной «Тишина» — это первый спектакль, в котором будут задействованы актёры из двух театров под руководством Владимира Машкова. Концепция постановки появилась в ходе работы арт-класса «Таврида», где режиссёр и автор пьесы взаимодействовали с участниками специальной военной операции, рассказали в пресс-службе театра.

«Наша пьеса строится на человеческих историях. Рассказы о боевых действиях постоянно переплетаются с воспоминаниями о личных отношениях — с родителями, даже с домашними питомцами... Пьеса интересна и сложна из-за этих постоянных переключений», — сказал режиссёр.

Как отметил худрук театра Владимир Машков, когда он посещал военные госпитали и общался с ранеными, то каждый раз подчеркивал, что у них есть уникальный личный опыт. Он заметил, что в таких экстремальных ситуациях, через которые они прошли, раскрываются глубокие смыслы человеческой жизни. Машков призывал их фиксировать все свои воспоминания, акцентируя внимание на том, что именно в этот момент они могут передать свой опыт как современникам, так и будущим поколениям.