В Московском Театре Табакова начали работу над спектаклем об участниках СВО
В Московском театре Олега Табакова начали подготовку к спектаклю о бойцах специальной военной операции, который получил рабочее название «Позывной «Тишина». Премьера запланирована на 2025 год. Режиссёром постановки является Севастьян Смышников. В основу легли рассказы добровольца, участвовавшего в СВО.
«Позывной «Тишина» — это первый спектакль, в котором будут задействованы актёры из двух театров под руководством Владимира Машкова. Концепция постановки появилась в ходе работы арт-класса «Таврида», где режиссёр и автор пьесы взаимодействовали с участниками специальной военной операции, рассказали в пресс-службе театра.
«Наша пьеса строится на человеческих историях. Рассказы о боевых действиях постоянно переплетаются с воспоминаниями о личных отношениях — с родителями, даже с домашними питомцами... Пьеса интересна и сложна из-за этих постоянных переключений», — сказал режиссёр.
Как отметил худрук театра Владимир Машков, когда он посещал военные госпитали и общался с ранеными, то каждый раз подчеркивал, что у них есть уникальный личный опыт. Он заметил, что в таких экстремальных ситуациях, через которые они прошли, раскрываются глубокие смыслы человеческой жизни. Машков призывал их фиксировать все свои воспоминания, акцентируя внимание на том, что именно в этот момент они могут передать свой опыт как современникам, так и будущим поколениям.
Ранее Машков заявил, что на посту директора театра «Современник» собирается развивать направление русского психологического театра. По словам артиста, ему предстоит огромная работа на новом посту. По словам артиста, на его плечи ложится большая ответственность перед бывшим художественным руководителем «Современника» Галиной Волчек.
ТАСС / Щербак Александр