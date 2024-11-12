Пророчества старца из XIX века обещают Европе тёмные времена, а России — спасение
Святой Аристоклий Московский: Запад рухнет после отказа от праведности
Аристоклий Московский. Обложка © azbyka.ru
Западные страны утратят традиционные ценности, праведность и способность к покаянию, поэтому для них настанут тяжёлые вермена, а вот Россия поднимется и пройдёт путь спасения. Такими предказаниями поделился ещё в XIX веке святой Аристоклий Московский, пишет портал «Новосвят».
По его словам, мир вступит в предантихристово время, из которого Запад не сможет выбраться из-за своего грехопадения, зато Божья милость коснётся России, которая сохранит веру, святость и чистоту. Старец был уверен, что наша страна сможет избежать трагического конца именно благодаря вере и способности бороться за истинную правду и Христа.
Московский пророк призывал весь наш народ жить в соответствии с Божьими заповедями и чувствовать духовное единство с Богом, что станет ключом к спасению. Аристоклий всегда предсказывал, что Россию ждёт светлое будущее в отличие от европейцев.
Ранее Life.ru рассказывал о пророчествах, которые сбываются прямо сейчас. Так, Оптинские старцы предсказали смуту на украинских землях и исход конфликта. «Когда Украина откажется от своей Церкви, война закончится», — говорили они.