Пророчества старца из XIX века обещают Европе тёмные времена, а России — спасение

Западные страны утратят традиционные ценности, праведность и способность к покаянию, поэтому для них настанут тяжёлые вермена, а вот Россия поднимется и пройдёт путь спасения. Такими предказаниями поделился ещё в XIX веке святой Аристоклий Московский, пишет портал «Новосвят».

По его словам, мир вступит в предантихристово время, из которого Запад не сможет выбраться из-за своего грехопадения, зато Божья милость коснётся России, которая сохранит веру, святость и чистоту. Старец был уверен, что наша страна сможет избежать трагического конца именно благодаря вере и способности бороться за истинную правду и Христа.

Московский пророк призывал весь наш народ жить в соответствии с Божьими заповедями и чувствовать духовное единство с Богом, что станет ключом к спасению. Аристоклий всегда предсказывал, что Россию ждёт светлое будущее в отличие от европейцев.